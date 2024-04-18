هنري: ريال مدريد كان أفضل من مانشستر سيتي

يرى تييري هنري، نجم برشلونة الأسبق والمدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي، أن فريق ريال مدريد تفوق على مانشستر سيتي، في تأهله لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تغلب على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل 1-1، في مباراة الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل أيضًا 3-3.

وقال هنري في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا»: «بالإمكان التحكم في إيقاع المباراة بالدفاع الجيد، إنه جزء من كرة القدم».

وأضاف: «أعلم تمامًا أن الناس سيقولون أن السيتي كان الفريق الأفضل، لكن الدفاع جزء من اللعبة».

وأتم: «ريال مدريد دافع بشكل مميز للغاية، وأعتقد أن الفريق الأفضل والذي دافع جيدًا هو من تأهل في النهاية».

واختار ريال مدريد أسلوب لعب دفاعي منذ قرابة الدقيقة 20 في المباراة التي امتدت لوقتين إضافيين، خاصة بعدما تقدم مبكرًا عن طريق رودريجو جويس في الدقيقة 12.