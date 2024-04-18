إصابة تلميذين في هجوم بسكين قرب مدرسة بفرنسا

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أفادت الشرطة في مدينة ستراسبورج، التي تقع على الحدود مع ألمانيا، بأن شخصا أصاب اثنين من تلاميذ المدارس الابتدائية بجراح طفيفة في هجوم بسكين شهدته بلدة سوفيلويرشيم الفرنسية.

وأعلنت الشرطة، اليوم الخميس، أنه جرى نقل الطفلين إلى المستشفى، واعتقال مشتبه به.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في ساحة قريبة من المدرسة المحلية، ولا تزال دوافع منفذه غير واضحة.

وأفادت الشرطة بأنه تم توفير مساعدة نفسية لتلاميذ آخرين بالمدرسة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن عمر الضحيتين 6 و11 عاما.

وتم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 28 عاما بعد وقت قصير من الهجوم.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في"، نقلا عن مصادر بالشرطة، أن منفذ الهجوم لم يكن بكامل قواه العقلية.

وأبقت إدارة المدرسة التلاميذ الآخرين داخل المبنى، الذي تم إغلاقه لأسباب أمنية عقب الهجوم، بينما تجمع أولياء الأمور بالخارج وقد استبد بهم القلق.