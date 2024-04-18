السعودية تبدأ دراسة شاملة للمنخفض الجوي على دول مجلس التعاون الخليجي

أعلن المركز الإقليمي للتغير المناخي في المملكة العربية السعودية، البدء في دراسة مناخية شاملة للمنخفض الجوي الذي أثر على دول مجلس التعاون الخليجي ومسبباته ومعدلات الأمطار المتطرفة الناجمة عنه.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الخميس، أنه سيدرس أيضا دور التغير المناخي في ذلك، بالتنسيق مع الدول المتأثرة.

وتعرضت العديد من دول الخليج، خاصة الإمارات وسلطنة عمان؛ لتقلبات جوية ورياح شديدة، وهطول أمطار غزيرة وصلت حد السيول والفيضانات.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد، الأربعاء، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به البلاد، بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجيا.