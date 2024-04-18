بلجيكا تدين عنف المستوطنين وتعرب عن قلقها من الوضع بالضفة

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أعربت بلجيكا عن قلقها "الشديد" من الوضع "المزري" الناجم عن تصعيد المستوطنين اليهود من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان على منصة إكس ، اليوم الخميس، أعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضاف البيان أن "بلجيكا تشعر بقلق شديد إزاء الوضع الخطير في الضفة الغربية".

وشددت الوزارة على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين ومحاكمة مرتكبي العنف وفقًا للقانون الدولي، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن بلجيكا ما زالت تدين أعمال الاستيطان غير الشرعية التي تشكل عائقًا أمام تحقيق السلام الدائم.

ويصعّد المستوطنون مؤخرا اعتداءاتهم في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، ويقومون بإطلاق النار على الفلسطينيين، وإحراق منازلهم وسياراتهم واقتلاع الأشجار وتخريب المحاصيل.