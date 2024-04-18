أبو مسلم: علامة استفهام حول مستوى محمد عبدالمنعم مع الأهلي

تعجب أحمد أبومسلم نجم فريق الأهلي السابق، من تراجع مستوى محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، في مباريات فريقه الأخيرة.

وقال أبومسلم في تصريحات تليفزيونية، إن محمد عبدالمنعم كان له دور بارز مع الأهلي في البطولة الأفريقية الأخيرة، وكان أحد أسباب فوز الأهلي بها قبل أن يشغل تفكيره بمسألة الاحتراف الخارجي، ما أدى لتراجع مستواه.

أضاف أبومسلم: نصيحتى لمحمد عبدالمنعم أن يركز أولًا في مبارياته مع الأهلي لأن تألقه مع الأهلي سيكون بوابته للاحتراف الخارجي، لكن ما يحدث من عبدالمنعم حاليًا علامة استفهام حتى تراجع مستواه، وبدأ الجمهور في الحديث عن لاعبين آخرين في خط دفاع الأهلي والإشادة بهم مثل ياسر إبراهيم ومدى تأثير غيابه على أداء خط دفاع الأهلي.

في شأن مختلف، يواصل فريق الأهلي استعداداته لمباراته المهمة المرتقبة مع مازيمبي الكونغولي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري رابطة أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

ووفقًا للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء، فإنه من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بطريقة متحفظة من الناحية الدفاعية أمام مازيمبي بسبب أرضية الملعب، والإرهاق الذي يطارد عددا من لاعبي الأهلي.