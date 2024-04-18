الأرصاد: تسجيل أعلى درجات حرارة على مدار العام في فصل الربيع

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة لن تنخفض للحد الذي يجعل الأجواء باردة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، مساء الخميس، أنه يمكن بدء ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار، لكنّه فترات الليل تشهد فارقا بين درجات الحرارة الكبرى والصغرى يصل إلى عشر درجات مئوية. وأوضح أنّه لا يُنصح بالاكتفاء بالملابس الصيفية خارج المنزل سواء في ساعات الليل المتأخر أو الصباح البكر.

ونوه بأنّ المنخفضات الجوية دائما ما تنشط في فصل الربيع، وبخاصة عندما تكون خماسينية قوية، موضحا أن أعلى درجات حرارة على مدار العام تُسجل في فصل الربيع.

وأشار إلى أنّ فصل الربيع دائما ما يشهد تقلبات في حالة الطقس، تكون حادة وسريعة، حيث يمكن أن تتجمع فصول السنة في يوم واحد.