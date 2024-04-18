قالت القائمة بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إيناس حمدان، إن «الأوضاع صعبة وكارثية في أغلب المناطق بقطاع غزة، رغم ظهور تحسن بسيط على إدخال شاحنات المساعدات الإغاثية».

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الخميس، أن «ما يدخل إلى أونروا من شاحنات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم جنوبًا، لا يكفي لتلبية الحاجات الضخمة الموجودة على الأرض».

ونوهت أن «نسبة النازحين تجاوزت 75% من عدد السكان في غزة»، معقبة: «هذا العدد بحاجة إلى المساعدات الغذائية والمياه والدواء، لكن ما يدخل إلى القطاع لا يتجاوز 181 شاحنة بشكل يومي، لذلك لا ارتفاع كبير أو ملحوظ في كم المساعدات اللازمة».

وناشدت «إعادة النظر في كميات الشاحنات وعددها، خاصة التي تستلمها أونروا، لأن الوكالة الأممية تُعد أكبر مؤسسة تدير الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة».

ولفتت إلى أن «العاملين في المجال الإنساني بالوكالة مازالوا يقدمون ما يصل من مساعدات إلى كل النازحين في مراكز الإيواء أو الخيام في مناطق الوسط والجنوب».

وأشارت إلى أنهم يمنعون من الدخول إلى مناطق الشمال وممارسة الأعمال المنوطة بهم وتقديم الاستجابة الإنسانية والطارئة وتوصيل المساعدات إلى الأهالي والسكان، على الرغم من تردي الأوضاع في الشمال.

وذكرت أن هناك 178 موظفًا تابعًا لـ« أونروا» استشهدوا في تلك الحرب، مضيفة: «هذا رقم كبير جدًا إذا ما قورن بأي عدد متعلق بمقتل عمال الإغاثة في أي صراع، والأمر بمثابة انتهاك صارخ لكل القوانين».