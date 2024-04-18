تضامن المنيا: تركيب 300 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى 3 مراكز

صرح ياسر نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بأن مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، قامت بتركيب 300 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بقريتي أبو يعقوب والقريشة بمركز المنيا، وقريتي القيس والبهنسة بمركز بني مزار، وقريتي الفاروقية والسرارية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، وذلك بتكلفة إجمالية 4 ملايين و500 ألف جنيه.

وأضاف بخيت، أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم الوثيق بين محافظة المنيا والتحالف التنموي، للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتنسيق بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وأعلن بخيت، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وأشار مدير تضامن المنيا، إلى أن المواطن المستفيد من أي خدمات ضمن هذا الاتفاق، لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.