جامعة أمريكية: طبيب سابق اعتدى جنسيا على 177 طالبا على مدى عقدين

كشفت جامعة أوهايو الأمريكية يوم الجمعة إن طبيبا كان يعمل بها اعتدى جنسيا على ما لا يقل عن 177 من الطلاب الذكور على مدى عقدين من الزمن.

ووجد تحقيق مستقل استمر لمدة 12 شهرا أن الطبيب ريتشارد ستراوس ارتكب جرائم الاعتداء الجنسي بين عامي 1979 و1997 عندما كان يعمل طبيبا في الجامعة، حسبما قال رئيس جامعة أوهايو مايكل دريك في رسالة بالبريد الإلكتروني بعث بها إلى الطلبة والجامعة والعاملين بها.

وتوفي ستراوس في عام 2005.

وكتب دريك "النتائج صادمة ومؤلمة ويصعب فهمها"، مضيفا أن التقرير خلص أيضا إلى أن العاملين في الجامعة كانوا في ذلك الوقت "على علم بشكاوى ومخاوف إزاء سلوك ستراوس منذ عام 1979 لكنهم لم يقوموا بالتحقيق أو التحرك بشكل فعال".

ووصف دريك"الفشل الأساسي" من الجامعة في منع الاعتداء بأنه "غير مقبول وأيضا الجهود غير الكافية للتحقيق الكامل في الشكاوى التي تقدم بها الطلبة والعاملون".