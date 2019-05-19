ترامب: فيتنام لا يمكنها أن تحل محل الصين كدولة مصنعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر موقع تويتر، إن ظهور فيتنام كمرشح بديل للصين في التصنيع، سوف يستغرق زمنا طويلا .

وتفتقر فيتنام إلى البنية التحتية البحرية وموانئ الحاويات الكبيرة وشبكات الشحن اللازمة للنمو السريع المعتمد على التصدير. ومن غير المرجح أن تضاهي البنيان التجاري الراسخ للصين منذ سنوات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

كانت الحكومة الأمريكية رفعت اعتبارا من 10 مايو الجاري الجمارك من 10% إلى 25% على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وعزا ترامب هذه الخطوة إلى تباطؤ إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.