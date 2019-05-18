إعادة تيرنيرا القيادي السابق في حركة إيتا الانفصالية إلى السجن في فرنسا

أكدت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة،إيداع خوسو تيرنيرا القيادي السابق بحركة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك التي تم حلها الحجز عقب اعتقاله في فرنسا أمس الخميس.

وتم القبض على تيرنيرا في بلدة سالانش في جبال الألب الفرنسية أمس الخميس.

وكان تيرنيرا أحد أكثر المطلوبين من بين العشرات ممن يطلق عليهم "إيتاراس" الهاربون في الوقت الحالي.

ويأتي الاعتقال بعد عام من إعلان منظمة إيتا الانفصالية ، التي اعتبرتها كل من فرنسا وإسبانيا منظمة إرهابية ، حل هياكلها.

وتم اعتقال تيرنيرا، واسمه الحقيقي خوسيه أنطونيو أوروتيكوتكسيا بينجوتكسيا ، بناءً على أمر من محكمة في باريس حكمت عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة التآمر الإرهابي في عام 2017.