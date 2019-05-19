صربيا تنهي العمل في طريق سريع يربط بين غربي أوروبا واليونان

أكملت صربيا القطاع الأخير من الطريق السريع الذي يربط بين غربي أوروبا واليونان، ما أدى إلى القضاء على الاختناق المروري الذي أنهك المسافرين على مدى عقود.

وتم بناء هذ القطاع من الطريق بطول 26 كيلومترا، بتكلفة 450 مليون يورو (502 مليون دولار) على التضاريس الوعرة لطريق جرديليكا الضيق، (حوالي 300 كيلومتر جنوب بلجراد).

وتأخر افتتاح هذا الجزء أمام حركة المرور طويلا، وظل آخر التأجيلات عاما بسبب انهيار أرضي هائل عام 2018.

وكان الجزء الذي حل محله الطريق السريع متعرجا وبطيئا وخطيرًا، ولا سيما في الموسم السياحي، و أثار أعصاب المسافرين وشهد العديد من الحوادث المتكررة.