بوروشينكو ينصح الرئيس الأوكراني الجديد بالحفاظ على ثقة الاتحاد الأوروبي

نصح الرئيس الأوكراني المنتهية فترة ولايته، بترو بوروشينكو، رئيس الدولة الجديد المنتخب فلاديمير زيلينسكي، بالحفاظ على ثقة الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التحالف الدولي الموالي لأوكرانيا، وتهيئة الظروف للتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2023.

وقال بوروشينكو، اليوم السبت، متحدثًا في العاصمة كييف بمناسبة (يوم أوروبا): "أود أن أقول لأولئك الذين سينفذون استراتيجية الدولة بعد غدٍ؛ إنه يتعين عليهم: أولًا، حماية ثقة وتضامن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. ثانياً، تعزيز التحالف الدولي الموالي لأوكرانيا والذي يعارض إلى جانب أوكرانيا، العدوان الروسي ويدعم الإصلاحات. ثالثاً، تشديد ضغط العقوبات الذي تفرضها الدول الغربية على روسيا. رابعاً، مواصلة وإنفاذ اتفاقية الشراكة، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة. خامساً، مواصلة التعاون القطاعي مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بوروشينكو -حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "وأخيراً وأهم شيء، يجب تهيئة جميع الظروف لكي يتسنى لأوكرانيا حتى عام 2023 الوفاء بمعايير العضوية في الاتحاد الأوروبي وإتاحة الفرصة لها للتقدم بطلب للحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي وتوقيع خطة العمل الخاصة بعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

كما أعرب عن أمله في أن يواصل الرئيس الجديد تحريك البلاد نحو الاتحاد الأوروبي.

واختتم بوروشينكو حديثه قائلًا: "إن اتفاق الشراكة، ونظام التأشيرة الحرة، المنصوص عليه في دستور التقدم نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أصبح في السنوات الأخيرة من المنجزات المهمة لأوكرانيا"، معربا عن فخره لكون أوكرانيا أصبحت، خلال فترة رئاسته، أقرب من الاتحاد الأوروبي عن أي وقت مضى في التاريخ. كما أكد أيضًا أنه منذ بداية عمل منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت التجارة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف.