المبعوث الأممي إلى ليبيا ينهي مباحثات مع مسؤولين أمريكيين حول الأزمة الليبية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت، إن رئيس البعثة غسان سلامة، أنهى مباحثات مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية والكونجرس، حسبما أفادت قناة ليبيا الأحرار.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المباحثات التي استمرت ثلاثة أيام بواشنطن تأتي ضمن جهود سلامة المكثفة والتي تهدف إلى إيجاد موقف دولي موحد يساعد ليبيا على الخروج من أزمتها الراهنة، وفق قولها.

وتدور في الأطراف الجنوبية لطرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وقوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من البرلمان.

وبدأت المعارك بعد سيطرت قوات حفتر على مدينة غريان "80 كيلومترا جنوب طرابلس" ومدينة ترهونة "90 كيلومترا جنوب شرق طرابلس"، محاولةً الدخول إلى العاصمة الليبية التي تسيطر عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا، أسفرت المعارك عن مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 شخصًا، ونزوح 60 ألف شخص من منازلهم فرارا من القتال.