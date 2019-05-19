وزيرة هولندية تقترح تطبيق معايير أوروبية للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى

اقترحت منى كيجزر، وزير الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ في هولندا اليوم السبت، تطبيق ثلاثة إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبيرة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، قالت الوزيرة في رسالة مكتوبة وجهتها إلى البرلمان اليوم: إنها تجرى بالفعل مباحثات مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بشأن هذه السياسة.

وأشارت إلى أنه" من المرغوب فيه أن نكون قادرين على التدخل مبكرا، وبأسلوب محدد".

وقالت الوزيرة إن عقبات الاندماج الحالي لاتمنع المنصات الكبيرة من "الهيمنة والاستحواذ" على المنافسين في المستقبل، مثلما حدث عندما اشترت مؤسسة فيسبوك ، خدمة واتس أب.

وتسعى الوزيرة الهولندية من أجل تطبيق معايير جديدة لمنظمي هذه الشركات عند مراجعة عملية الاستحواذ، مثل الأخذ في الاعتبار السعر المعتمد في العملية المالية فضلا عن العائدات.