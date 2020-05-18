كشف روبرتو كارلوس أسطورة كرة القدم البرازيلية، عن اللاعبين الذين سيكونون على القمة بعد اعتزال الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وقال كارلوس في تصريحات نقلتها "شبكة جول" العالمية:«ما زلت أعتقد أن رونالدو وميسي لديهم ثلاث سنوات أخرى في القمة ولكن نيمار وكيليان مبابي وهازارد سيتولون المسؤولية بعد رونالدو وميسي».

وأضاف مدافع ريال مدريد السابق:«في الواقع، سوف يثبت هازارد، في وقت قصير، أنه رقم واحد في العالم».

كما اشار النجم الفائز بلقب كأس العالم مع البرازيل عام 2002، إلى أن رونالدو وميسي لا يقارنوا بالظاهرة رونالدو، مشيرا إلى أن الأخير فريد من نوعه ولا يوجد لاعب مثله.