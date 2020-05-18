 مقتل شخص وإصابة آخر في تحطم طائرة استعراض تابعة للجيش الكندي - بوابة الشروق
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مقتل شخص وإصابة آخر في تحطم طائرة استعراض تابعة للجيش الكندي

الجيش الكندي
الجيش الكندي
مونتريال - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 4:16 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 4:16 ص

أعلنت القوات الجوية الملكية الكندية أن شخصا قتل واصيب أخر عندما تحطمت طائرة استعراض تابعة لفريق "سنوبيردز" الكندي في شارع سكني بمقاطعة بريتش كولومبيا يوم الأحد. 

وذكرت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ في مدينة كاملوبس بعد تلقي بلاغ باصطدام الطائرة بأحد المنازل .

يذكر أن "سنوبيردز" هو فريق للاستعراضات العسكرية وعروض الطيران الجوية بالقوات الجوية الكندية والمعروف باستعراضاته الجوية المثيرة.

وبعد أن تم الاعلان في البداية أن عضو الفريق الناجي أصيب بجروح خطيرة، أوضح فريق سنوبيردز في تغريدة أن الإصابات لا تهدد حياته.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" عن شهود عيان قولهم إن الطائرة كانت تتبع طائرة أخرى عندما "بدت وكأنها تنحرف إلى أعلى وتدور فوق الطريق قبل أن تصطدم بمقدمتها".
 
وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ستعمل مع وكالات السلامة والتنظيم لتحديد سبب التحطم.


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