 فيديو.. رام يطرح أغنية «قد الحياة» لمواجهة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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فيديو.. رام يطرح أغنية «قد الحياة» لمواجهة فيروس كورونا

الفنان رام
الفنان رام
إيمان محمود
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 4:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 4:08 ص

طرح الفنان رام كليب أحدث أغنياته بعنوان "قد الحياة"، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بمشاركة جيش مصر الأبيض دعما لجهودهم العظيمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام عدد كبير من الاطباء بتسجيل مقاطع من الأغنية وتصويرها في اطار مبهج يدعو للتفاؤل .

"قد الحياة" من كلمات ربيع السيوفي والحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع و فكرة ورؤية فنية عمرو الشاطر ومونتاج محمود صبري ومحمود الكردي وهندسة صوتية ماهر صلاح.

ڤيديو كليب #قد_الحياة - #رام / اهداء من الجيش الابيض الي الشعب المصري

تم النشر بواسطة ‏‎Raam‎‏ في الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٠

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