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طرح الفنان رام كليب أحدث أغنياته بعنوان "قد الحياة"، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، بمشاركة جيش مصر الأبيض دعما لجهودهم العظيمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام عدد كبير من الاطباء بتسجيل مقاطع من الأغنية وتصويرها في اطار مبهج يدعو للتفاؤل .

"قد الحياة" من كلمات ربيع السيوفي والحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع و فكرة ورؤية فنية عمرو الشاطر ومونتاج محمود صبري ومحمود الكردي وهندسة صوتية ماهر صلاح.