خالد أبو بكر عن رئيس الوزراء: بكل أمانة الراجل دة دخل التاريخ

علق الإعلامي خالد أبو بكر على إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن القرارات الحكومية التي تتعلق بالتعامل مع المواطنين حول تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في فترة عيد الفطر المبارك اليوم، قائلًا: «أنا معجب بهذا الأداء من حيث الشكل، ومن حيث المضمون بكل أمانة الراجل دة دخل التاريخ»، في إشارة منه إلى «مدبولي».

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الاثنين: ««مدبولي» يعمل بثبات وهدوء وثقة ولو عمل أي قرار دلوقتي نص الناس مش هيعجبهم ولو عمل عكسه النص التاني مش هيعجبهم، فهو بيعمل اللي لضميره بيقوله عليه، وبيعمل وفقًا للمعطيات اللي المواطن العادي مش شايفها».

واستطرد: «نجاح دكتور مصطفى مدبولي في العبور بنا من هذه الازمة فيها عوامل عديدة؛ منها هدوءه النفسي وعدم اكتراثه لأي نقد أو أي ناس مش فاهمة أو ماعندهاش حسابات صح».

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن اليوم الأحد، أنه سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، وذلك من أجل الحد من حركة المواطنين، سعياً لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين