السلطات الفلبينية تبدأ البحث عن 7 عمال فلبينيين بعد هروبهم من الحجر الصحي

ذكر مسؤولون أن السلطات الفلبينية بدأت اليوم الاثنين، عملية بحث عن سبعة مفقودين من العمال الفلبينيين، بعد هروبهم من منشآت تابعة للحجر الصحي بعد عودتهم من الخارج.

وقال الكومودور أرماندو باليلو، وهو متحدث باسم قوات خفر السواحل، المسؤولة جزئيا عن الإشراف على مرافق الحجر الصحي، إن عاملا آخر تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقد تم تحديد مكانه ونقله للعلاج.

وأضاف: "هناك عمليات بحث جارية حاليا عن سبعة آخرين من العمال الفلبينيين العائدين من الخارج"، مضيفا أنه "يجب أن يتم القبض عليهم وأنهم سوف يواجهون اتهامات بانتهاك بروتوكولات الحجر الصحي وتعريض صحة وسلامة أسرهم ومجتمعاتهم للخطر".

يذكر أن هناك أكثر من 26 ألف عامل فلبيني مهاجر عادوا إلى الفلبين منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته إدارة رعاية العاملين في الخارج.