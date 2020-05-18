 مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا خلال اشتباكات على خلفية عرقية في جنوب السودان - بوابة الشروق
الإثنين 18 مايو 2020 1:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا خلال اشتباكات على خلفية عرقية في جنوب السودان

د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 1:03 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 1:03 م

صرح مسؤول في جنوب السودان، اليوم الاثنين، بأن ما لا يقل عن 80 شخصا قتلوا خلال اشتباكات على خلفية عرقية في البلاد.

وقال جون داك جاتلواك مفوض مقاطعة أورور في ولاية جونقلي، عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ما لا يقل عن 50 آخرين أصيبوا بعدما هاجم أشخاص مدججون بالسلاح من عرقية مورلي ست قرى بالمقاطعة.

ورجح المفوض ارتفاع حصيلة القتلى، مع استمرار البحث عن المفقودين من أهالي القرى الذين فروا إلى الغابات هربا من المهاجمين، الذين كانوا مسلحين بقاذفات صواريخ وأسلحة رشاشة.

وتعتقد السلطات المحلية أن هجوم السبت كان ردا على حادث مماثل وقع في فبراير، عندما نهب رجال من عرقية لو نوير ماشية واختطفوا أطفالا من المورلي.

وحوادث نهب الماشية تحدث بصورة متكررة منذ قرون في البلاد. كما يتم في بعض الأحيان خطف أطفال لاستعبادهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك