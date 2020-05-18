الأوقاف: إنهاء خدمة مؤذن بمديرية أوقاف جرجا بناءً على حكم قضائي

أعلنت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة شحاتة حافظ موسى مؤذن بمديرية أوقاف جرجا بناء على الحكم القضائي الصادر بشأنه.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة أنهت خدمة شحاتة حافظ موسى مؤذن بمديرية أوقاف سوهاج، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعه من العمل بالمساجد على أي نحو كان، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.