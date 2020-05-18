فرنسا تسجل 490 إصابة و483 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت فرنسا 490 إصابة جديدة و483 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 216 ألفا و30 حالة، والوفيات إلى 28 ألفا و108 حالات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأحد.