سفير مصر يبحث مع وزير الخارجية اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين

عقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، لقاء مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرقت المناقشات – خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم بمقر الخارجية اللبنانية – إلى بحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان.