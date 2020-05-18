 سفير مصر يبحث مع وزير الخارجية اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين - بوابة الشروق
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سفير مصر يبحث مع وزير الخارجية اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 1:00 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 1:00 م

عقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، لقاء مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرقت المناقشات – خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم بمقر الخارجية اللبنانية – إلى بحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان.

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