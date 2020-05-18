سفير مصر يبحث مع وزير الخارجية اللبناني العلاقات الثنائية بين البلدين

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عقد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، لقاء مع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، جرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتطرقت المناقشات – خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم بمقر الخارجية اللبنانية – إلى بحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان.