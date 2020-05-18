بدأت الحلقة الـ24 من مسلسل «لعبة النسيان»، بعلم «نادر» بما تخططه له «رقية» وتحاول كشفه بداخل مؤسسة الشيال، tقرر فصلها تمامًا من الشركة حتى يغلق باب البحث عن الدكتور «محمد عبد السلام» وأي أسرار أخرى يخفيها، في الوقت الذي تراجعت فيه طبيبتها النفسية «بهيرة» عن تنفيذها اتفاقها مع «نادر»، فبعد أن كتبت لها روشتة بأدوية تشككها في ذاكرتها، عادت ومزقتها لتقف من جديد في صف «رقية».

كما أكتشف «عمرو» أن «تيمور» الطفل الذي تبناه شقيقه «خالد» قد مات في مستشفى الوفاء، والتي كان يعمل بها الدكتور «محمد عبد السلام»، ليبدأ الشك في أن «تيمور» قد قتل ولم يمت بسبب المرض، بينما تدهورت علاقة «مازن» و«تمارا» وأصبح صعبًا على الاثنان تجاوز الأمر، ولكن «تمارا» بدأت تؤمن بأن «رقية» لم تخن والدها.

«لعبة النسيان» تدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولكنها تتغير تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو بطولة دينا الشربيني، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وهنا شيحة، ورجاء الجداوي، وعلي قاسم، وإنجي المقدم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.