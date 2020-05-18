باول: تعافي اقتصادي كامل بأمريكا قد يتطلب لقاحا لفيروس كورونا

قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، الأحد إن حدوث تعافي اقتصادي أمريكي كامل قد يتطلب التوصل للقاح لفيروس كورونا وقد يستغرق الأمر أكثر من عام.

وقال باول في مقتطفات لمقابلة سيتم بثها كاملة على شبكة "سي بي إس" الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأحد إنه "على المدى الطويل وحتى على المدى المتوسط، لا تريد أن تقامر ضد الاقتصاد الأمريكي. هذا الاقتصاد سوف يتعافى".

وأضاف: "هذا الأمر قد يستغرق وقتا... قد يمتد حتى نهاية العام المقبل. لا نعرف حقيقة".

وقال رئيس البنك المركزي إن من المرجح أن يعتمد التعافي على مدى شعور المواطنين بسلامتهم.

قال باول إنه "بافتراض أنه لن تكون هناك موجة ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى أن الاقتصاد يتعافى بشكل ثابت حتى النصف الثاني من هذا العام"، وتابع أنه "بالنسبة للاقتصاد لأن يتعافى بشكل كامل، سيتعين على المواطنين أن يكونوا لديهم ثقة كاملة ولذلك قد يتعين الانتظار حتى ظهور لقاح".

كان مجلس الاحتياط قد خفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر، لدى انتشار الجائحة وأطلق سلسلة من البرامج لمساعدة الشركات والأسواق لمواصلة نشاطها.