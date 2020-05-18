مشرعان ديمقراطيان: بومبيو طلب من ترامب إقالة مفتش الخارجية الأمريكية

كشف مشرعون ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكى، أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية ستيف لينيك، بناء على طلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال كل من النائب الديمقراطى إليوت أنجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز في بيان أنهما يعتقدان أن السبب وراء الإقالة مرتبط برأي لينيك في سلوك بومبيو، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأضافا: "تشير التقارير إلى أن بومبيو شخصيا طلب من ترامب إقالة لينيك، ونعرف لماذا قام بومبيو بهذا الأمر". وتابعا: "إن السبب هو قيام لينيك بفتح تحقيقا عن مخالفات ارتكبها بومبيو بنفسه".

وأكد أنجل ومينينديز أن الإقالة كانت ذات "دافع سياسي"، مطالبين البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب المفتش العام بالحفاظ على كافة التسجيلات المتعلقة بإقالة لينيك. كما طالبا بتسليم هذه الوثائق للكونجرس خلال أسبوع.

وصرح مساعد ديمقراطي في الكونجرس الأمريكي، رفض ذكر اسمه، للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "إن.بي.أر" السبت الماضي، إن لينيك كان يحقق في إساءة استغلال بومبيو لمنصبه السياسي لإنجاز بعض المهام له ولزوجته.

وقال ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية إنه لم يعد يثق في قدرة لينيك على أداء مهامه، مضيفا "ومن ثم فإنني أستخدم سلطتي كرئيس لإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية من منصبه بقرار يسري خلال 30 يوما".

واتهمت بيلوسي ترامب بالانتقام من جميع الموظفين العموميين الذين يحاولون مساءلة إدارته ومحاسبتها. وجاءت إقالة لينيك بعد بضعة شهور من فصل مايكل أتكينسون، المفتش العام لمجتمع الاستخبارات.

وأشار الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ الذي يهمين عليه الجمهوريون، تشاك جراسلي، السبت الماضي إلى أن الكونجرس بحاجة إلى شرح أكثر شمولا حول ملابسات قرار الإقالة، قائلا: "انعدام الثقة بشكل عام لا يعتبر سببا كافيا للإقالة".