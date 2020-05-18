وزير الصحة الدنماركي: جميع المواطنين البالغين يمكنهم إجراء اختبار الكشف عن كورونا

قال وزير الصحة الدنماركي ماجنوس هيونيكه اليوم الاثنين، إنه يمكن لجميع المواطنين البالغين الحجز هذا الأسبوع لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لإجراء أكبر عدد من اختبارات الكشف عن الفيروس.

وأضاف هيونيكه أنه يتوجب على جميع البالغين في الدنمارك الحجز لإجراء اختبار الكشف عن الفيروس حتى عند أدنى شك في الإصابة.

وبعد وقت قصير من إعلان وزير الصحة، قام عشرات الآلاف من مواطني الدنمارك بالتسجيل على الموقع المختص من أجل إجراء اختبار الكشف عن الفيروس.

ويسمح حاليا للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاما بالتسجيل في الموقع، بينما سيسمح للبالغين الأكبر سنا بالتسجيل في وقت لاحق من الأسبوع.

وتمتلك الحكومة الدنماركية القدرة حاليا على إجراء نحو 50 ألف اختبار أسبوعيا للكشف عن الفيروس لعامة الجمهور.

ومع ذلك، لا يزال هناك عددًا معينًا من الاختبارات محجوزًا للأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس وموظفي الرعاية الصحية والعاملين في مجال الرعاية والمقيمين في منازل كبار السن ومرضى العيادات الخارجية.

وستجرى هذه الاختبارات داخل 16 خيمة بيضاء أقيمت في جميع أنحاء الدنمارك كمراكز رعاية خاصة.

وكان يطلب من المواطنين في السابق تقديم تقرير طبي أو طلب من صاحب العمل من أجل إجراء اختبار الكشف عن الفيروس.

وقد أظهرت الاختبارات إصابة 11 ألف شخص بفيروس كورونا من أصل 400 ألف شخص تم فحصهم.

وقد تماثل للشفاء 9200 شخص من إجمالي الـ 11 ألف حالة جاءت نتيجة تحاليها إيجابية، في حين توفي 547 شخصا.