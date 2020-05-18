 وزير خارجية إسرائيل: ضم مستوطنات الضفة الغربية بحاجة لتنسيق مع واشنطن - بوابة الشروق
الإثنين 18 مايو 2020 5:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية إسرائيل: ضم مستوطنات الضفة الغربية بحاجة لتنسيق مع واشنطن

د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 4:57 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 4:57 م

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، اليوم الاثنين، بأنه يتعين على إسرائيل ضم مستوطنات الضفة الغربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ودون الإضرار باتفاقيتي عامي 1994 و1979 للسلام مع الأردن ومصر.

ووصف جابي أشكنازي، من تحالف أزرق أبيض المنتمي إلى تيار الوسط، خطة الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل للسلام في الشرق الأوسط بأنها "فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل إسرائيل للعقود القادمة".

إلا أنه أضاف أن "الخطة ستتقدم بمسؤولية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على اتفاقيات السلام والمصالح الاستراتيجية لإسرائيل".

جاءت تصريحات الوزير الجديد خلال استقباله في وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، غداة أدائه اليمين مع بقية حكومة "الوحدة" الإسرائيلية الجديدة.

وكان ترامب قدم خطته في يناير، واعتبر أنه يتعين أن يصبح حوالي 30% من الضفة الغربية المحتلة جزءا من إسرائيل ضمن أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.

وشغل الجنرال المتقاعد أشكنازي، منصب قائد الجيش الإسرائيلي من عام 2007 حتى عام 2011، وانضم إلى "أزرق أبيض" عند تأسيسه بداية عام 2019.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك