محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء موقف الشهداء النموذجي المطور

تفقد محافظ المنوفية إبراهيم أبوليمون، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء موقف الشهداء النموذجي المطور، ورصف شارع بورسعيد بطول ٣ كيلو مترات بتكلفة ١٣ مليون جنيه، رافقه خلالها رئيس مركز ومدينة الشهداء مجدي رياض والنائب إبراهيم خليف.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق من أمام مستشفى الشهداء، وصولاً إلى الموقف النموذجي، وكذا استغلال موقع الموقف القديم في إنشاء متنزهات وحدائق كمتنفس لأهالي وأبناء مدينة الشهداء وتطوير المنطقة بما يليق بالمظهر الحضاري لمدينة الشهداء العريقة.

وشدد المحافظ على ضرورة توسعة طريق جسر المشروع (طريق النصر) وازدواج الطريق من الجانبين لمسافة كيلومتر ونصف المتر وتجميل الجزيرة الوسطى وإعادة تأهيلها وفقا للرسومات الهندسية المعدة من كلية الهندسة، مؤكدا إدراج الطريق بدءا من مدخل كمشيش وحتى الشهداء ضمن خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة للعام القادم.

وطالب المحافظ بضرورة متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع ميدانيًا، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.

من جانبه، قال رئيس المدينة مجدي رياض إن أعمال رصف شارع بورسعيد بمدخل مدينة الشهداء تشمل رصف الشارع وإنشاء غرف أمطار وبلدورات وأعمدة ديكورية في الجزيرة الوسطي، ويساهم في القضاء على الزحام الموجود داخل المدينة، مشيرًا إلى أن تكلفة الموقف الجديد تبلغ 3 ملايين جنيه ويقام على مساحة 4500 متر مربع.