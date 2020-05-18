حلت الفنانة نبيلة عبيد، ضيفة على الحلقة 25 من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم الاثنين.

وخلال الفقرة الأولى من البرنامج بعنوان «كرسي الحقيقة» علقت «عبيد» على برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال، قائلة: «بيزودها شوية على الضيف لإني بخاف على أي حد يجراله أي حاجة».

وتفاجأت نجمة مصر الأولى بعدما اخترق «جلال» صورته وظهر أمامها، متابعة: «آه هو ده المقلب بتاع رمضان، قلبي بيدق».

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر».