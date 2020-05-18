جامعة أسوان تناقش الإجراءات الاحترازية لأداء امتحانات طلاب الفرق النهائية في يوليو القادم

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أشاد مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، خلال إجتماعه اليوم الاثنين، بالدور الفعال لمركز المعلومات وشبكة الاتصالات بجامعة أسوان على المستوى المتميز الذي وصل إليه.

وشمل المستوى المتميز في تيسير التفاعل بين كليات الجامعة والطلاب عبر منصة التعلم عن بعد، والتى ساهمت فى تنفيذ سياسية وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي فى هذا الإطار.

وناقش المجلس متابعة سير عملية التعليم عن بعد وذلك بعرض تقارير الكليات والتأكد من رفع الموضوعات البحثية للطلاب بالكامل.

كما ناقش المجلس وضع جداول اختبارات طلاب الفرق النهائية والتي ستجرى خلال شهر يوليو لعام 2020 طبقا لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات.

وشدد الدكتور أحمد غلاب على ضرورة توفير الإجراءات الاحترازية الوقائية بكافة أنواعها حرصا على سلامة الطلاب أثناء انعقاد الامتحانات والعمل على سلامة العاملين وأعضاء هيئة التدريس والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نافش مجلس الجامعة المشروعات الإنشائية التي تتم بالحرم الجامعي بصحاري والحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وبالمستشفيات الجامعية.