وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: أوروبا ستفتح حدودها للسائحين بحلول الصيف

قال عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن أوروبا تريد فتح حدودها الداخلية للسياحة قبل بدء الصيف.

والتقى وزير الخارجية الألماني هيكو ماس مع نظرائه من إسبانيا وإيطاليا والنمسا واليونان وكرواتيا والبرتغال ومالطا وسلوفينيا وقبرص وبلغاريا – وجميعها من وجهات العطلات الشهيرة لدى الألمان - عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم ، لبحث التخفيف التدريجي للتدابير المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتسببت قيود السفر جراء كوفيد 19، إلى حد كبير في الحد من حرية الحركة التي كانت سائدة في جميع أنحاء أوروبا.

والآن، سيتم إعادة الحركة عبر الحدود على مراحل، بناءً على معدلات انتقال الفيروس المميت، بتنسيق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزراء في بيان مشترك "سيكون من المهم التأكد من أن مواطنينا لا يمكنهم السفر بحرية داخل أوروبا فحسب، ولكن يمكنهم أيضًا العودة بأمان إلى ديارهم".

ويوجد في ألمانيا حاليًا تحذير حول السفر في جميع أنحاء العالم وسيستمر حتى 14 يونيو المقبل.

وقال ماس إنه سيرفع هذا التحذير بالنسبة للدول الأوروبية وبدلاً من ذلك سيقدم إرشادات فردية لكل بلد حول مخاطر الفيروس الفتاك للمسافرين.