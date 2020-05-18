أمين اتحاد الشغل في تونس يدعم إجراء استفتاء على النظام السياسي

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، إنه يدعم إجراء استفتاء على النظام السياسي القائم في تونس.

وأوضح أمين عام المنظمة النقابية الأعرق في تونس وذات نفوذ سياسي واسع، أنه لا بد من تقييم النظام السياسي "إن كان فاشلا أم ناجحا".

وتونس تعتمد منذ 2014 نظاما برلمانيا معدلا حيث البرلمان محور النظام وتنبثق الحكومة عن الأغلبية الفائزة بالانتخابات التشريعية فيما ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب أيضا ولكن صلاحياته محدودة أساسا في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية.

وأضاف الطبوبي للإذاعة الوطنية اليوم "إن الأزمة في البلاد سياسية بامتياز ولا بد من إجراء استفتاء شعبي لتقييم النظام السياسي إن كان ناجحا أو فاشلا أو أنه يساعد توجها سياسيا معينا على تولي مفاصل الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد".

وأوضح الطبوبي"البلاد دخلت في صراعات محاور إقليمية لم تتعود عليها منذ الاستقلال".

والنقاش قائم في تونس بين الإبقاء على النظام الحالي أو الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي كان سائدا منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1956 وحتى اندلاع انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

وكان الرئيس الحالي قيس سعيد طرح في خلال حملته الانتخابية للرئاسة قبل عام مشروع الحكم المحلي الذي يمنح صلاحيات واستقلالية أكبر للجهات وإمكانية سحب الناخبين لأصواتهم من النواب في البرلمان في حال أخلوا بوعودهم.

ولكن سعيد الاستاذ المتقاعد من تدريس القانون الدستوري لم يطرح حتى اليوم رسميا تلك المقترحات.