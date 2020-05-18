 بولندا تحتفل بالذكرى المئوية الأولى لميلاد البابا يوحنا بولس الثاني - بوابة الشروق
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بولندا تحتفل بالذكرى المئوية الأولى لميلاد البابا يوحنا بولس الثاني

علم بولندا
علم بولندا
وارسو - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 6:41 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 6:41 ص

تعتزم بولندا الاحتفال اليوم الاثنين بالذكرى المئوية الأولى لميلاد كارول فويتيلا - الرجل الذي أصبح البابا يوحنا بولس الثاني، قديس الكنيسة الكاثوليكية، وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في النصف الثاني من القرن العشرين.

وأقيمت بالفعل قداسات وصلوات شكر على حياة الحبر يوحنا بولس الثاني في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد.

وتتوج الفعاليات الاحتفالية اليوم الإثنين في كراكوف، حيث خدم فويتيلا كمطران ورئيس أساقفة لما يقرب من عقدين. وفي فترة ما بعد الظهر، سيقيم رئيس أساقفة كراكوف ماريك جدراسزيفسكي قداسا في دير القديس يوحنا بولس الثاني.

وفي الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش)، سيلقي البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ، كلمة للبولنديين في خطاب متلفز. وفي الصباح، سيقيم فرنسيس قداسا يجرى بثه مباشرة من قبر البابا البولندي في الفاتيكان.

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