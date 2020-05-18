مقتل شخص وإصابة آخر في تحطم طائرة استعراض تابعة للجيش الكندي

أعلنت القوات الجوية الملكية الكندية عبر "تويتر" أن شخصا لقى حتفه وأصيب آخر عندما تحطمت طائرة استعراض تابعة لفريق "سنوبيردز" الكندي في شارع سكني بمقاطعة بريتش كولومبيا يوم الأحد.

وذكرت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ في مدينة كاملوبس بعد تلقي بلاغ باصطدام الطائرة بأحد المنازل.

يذكر أن "سنوبيردز" هو فريق للاستعراضات العسكرية وعروض الطيران الجوية بالقوات الجوية الكندية والمعروف باستعراضاته الجوية المثيرة.

وبعد أن تم الإعلان في البداية أن عضو الفريق الناجي أصيب بجروح خطيرة، أوضح فريق سنوبيردز في تغريدة أن الإصابات لا تهدد حياته.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" عن شهود عيان قولهم إن الطائرة كانت تتبع طائرة أخرى عندما "بدت وكأنها تنحرف إلى أعلى وتدور فوق الطريق قبل أن تصطدم بمقدمتها".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في بيان إنه "يشعر بحزن عميق" لحالة الوفاة.

وقال ترودو: "خلال الأسبوعين الماضيين، كانت طائرات سنوبيردز تحلق في أنحاء البلاد لرفع معنويات الكنديين خلال هذه الأوقات العصيبة. وقد وضع تحليقها في أجواء البلاد ابتسامة على وجوه الكنديين في كل مكان وجعلنا فخورين".

وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ستعمل مع وكالات السلامة والتنظيم لتحديد سبب التحطم.