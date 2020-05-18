قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسيرا محررا من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوة إسرائيلية حاصرت منزل الأسير المحرر في حي باطن الزيت بالبلدة، قبل أن تقتحمه قوات الاحتلال وتفتشه وتعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في منطقة نبعة الهدفه في قرية الولجة غرب بيت لحم، بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية مواطنين آخرين واعتدت على أحدهم بالضرب المبرح في الضفة.