وزير الخارجية السابق نبيل فهمي يكتب: الحاجة إلى قيادات حكيمة وشجاعة وحلول ذكية «5»

لم يعد هناك شكّ فى أنّ تداعيات فيروس كورونا متعددة الجوانب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، على الرغم من أنّ هجومه الأساسى ضد صحة الإنسان وحياته، ومن الواضح أيضا أنه لا توجد خيارات أحادية الطابع للتعامل معه، وأنه لا غنى عن التوصّل إلى صيغ ومعادلات عديدة، تأخذ فى الاعتبار الممارسات والمصالح والترتيبات التى تبدو متناقضة كلية وجزئية، ومنها أنّ المجتمع الدولى فى عصر العولمة مترابط ومتشابك، فى حين أنّ أوّل التدابير الوطنية المنطقية المتخذة لمواجهة الجائحة هو إغلاق الحدود.

وفرضت بعض الدول القيود على الحركة وحظر التجوّل ببعض المناطق والأحياء للحدّ من انتشار العدوى وحماية صحة وأرواح المواطنين، وهى قيودٌ حدّت من قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم الطبيعية فى بعض الحالات، وأوقفت عجلة الاقتصاد الوطنى والدولى. ويوجد كثير من الأمثلة الأخرى التى تبدو فيها المصالح متناقضة، خصوصا على المدى القصير، الأمر الذى يفرض علينا اتخاذ قرارات صعبة، وتحديد الأولويات، وتخصيص الموارد لدعم الإجراءات التى يُجرى اتخاذها.

وتتطلب تلك القرارات الصعبة توافر قيادات وطنية ودولية حقيقية، قيادات تتسق مع حجم التحدى الذى يواجه المجتمع الدولى وأوطاننا الداخلية، قيادات لديهم الحكمة فى إيجاد التوازن والشجاعة المطلوبة، لاتخاذ القرارات الصعبة، ‏قيادات لديهم الرؤية والتقدير لاستيعاب ‏حجم الفرص ‏المتاحة والمتوفّرة فى عصر العولمة ‏وإدراك حجم المخاطر والتحديات المصاحبة له، قيادات لهم أواصل وثيقة وقوية بشعوبهم ويحظون بثقتهم وتقديرهم، ويطاعون باعتبارهم قدوة وقيادة، لصعوبة الاستناد إلى عناصر القوة والردع فى مثل هذه الأمور.

والخيارات أمامنا ليست بين المصلحة الدولية والإقليمية، أو بين الوطنية والفردية أو الشخصية، ‏إنما علينا التعامل معها جميعا فى آن، ولن يتحقق ذلك من دون مزيد من التعاون، لمواجهة هذا الوباء وتداعياته، خصوصا فى ما يتعلق بحجم وطبيعة التحدى الطبى فى بلادنا المختلفة وسُبل التصدى إليها. والخيارات ‏ليست بين صحة الإنسان وبدء تنشيط الماكينة الاقتصادية عبر البلدان والقارات، إنما فى التعامل الذكى والحكيم مع كليهما، ‏من خلال التحكّم فى إيقاع التشابك الاجتماعى بين المواطنين لمنع انتشار الوباء والانفتاح الاقتصادى التدريجى، بالتركيز بشكل أساسى على المرافق ‏الإنتاجية فى المقام الأول، التى تمكّن من ضبط اختلاط الأشخاص بها نسبيا، وتحديد الأفراد المتعاملين فيها بدرجة معقولة، مع الحرص والتريث فى فتح مجالات يتنوّع اختلاط المواطنين أو الزوّار فيها، مثل السياحة والملاهى والنوادى، وذلك حتى نتمكّن من تتبع ومواجهة أى إعادة انتشار للعدوى، مثلما رأينا فى كوريا الجنوبية والصين وألمانيا، من أجل الحدّ من احتمالية انتشاره مجددا.

فى المقابل، علينا أن نوجّه مزيدا من الدعم والتسهيلات إلى القطاعات الاقتصادية التى يصعب عودتها إلى طبيعتها فى وقت سريع، وتحديدا مثل قطاع السياحة خصوصا. ‏ومن بين المعادلات التى يجب ‏تصويبها ما يسمى بالأمن بالمعنى التقليدى العسكرى، والأمن بالمعنى الأوسع، وهو الأمن الاجتماعى والإنسانى، ‏لضمان التوازن والتوافق بين التركيبة الديمقراطية والتوزيع المناسب للثروات بين الشعوب. كلاهما مطلوب، إنما بمعدّلات مختلفة عمّا هو قائم حاليّا، فكيف يصل الإنفاق العسكرى العالمى لعام 2019 إلى 1,917 ‏تريليون دولار أميركى فى العام، فى الوقت الذى نشهد فيه تقصيرا فى القدرات والإمكانات الطبية ‏للتصدى إلى الفيروس فى أغنى البلدان وأفقرها فى آن؟

وعلى مستوى المؤسسات الحكومية الدولية علينا التعامل البنّاء مع تغيير أو تطوير المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف والإقليمية التى أنشئت وجمعتنا فى تأسيس النظام الدولى المعاصر الذى وُضِع منذ 70 عاما، ‏وفى ظروف سياسية مختلفة، نظام دولى أعطى وضعا متميزا للفائزين فى الحرب العالمية الثانية. نظام لم يعد يمثل أو يصلح للتعامل مع تحديات القرن الـ21، مع ظهور قوى سياسية متعددة جديدة، وبعد أن تجاوزت عضوية الأمم المتحدة 190 دولة، وانتقل الثقل الاقتصادى المعاصر إلى آسيا، وأصبحت الصين الشعبية هى القوة الدولية الصاعدة، ‏فضلا عن ظهور مؤسسات وكيانات غير حكومية شرعية، وأيضا تنافس مؤسسات الدولة الوطنية. كيف نفعل ذلك فى ظل معارضة بعض الدول صاحبة المصلحة، ومن دون خلق فراغ أسوأ وأخطر مما نتعرّض له الآن فى ظل الأوضاع السياسية السلبية بين الدول والنزاعات الإقليمية والاقتصادية والتجارية؟

أكرر، النظام الدولى الذى يجمع بيننا ومجتمعاتنا الوطنية فى حاجة إلى قيادات حكيمة، ‏لديهم ‏الرؤية والشجاعة للتعامل الجاد مع التحديات التى تواجه الدول، وتحديد الأولويات التى يجب اختيارها فى ظل الأوضاع المضطربة التى نمرّ بها، ونتعرّض لها، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات منها:

1ــ على المستوى الإقليمى، الذى يخصنا مباشرة، أدعو إلى انعقاد قمة عربية شاملة، حتى إذا فرضت الظروف أن يحدث ذلك من خلال الآليات التكنولوجية الحديثة، لوضع رؤية وخطة عمل مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية ‏فى مواجهة فيروس كورونا، ولضمان توافر الخبرات المتخصصة والإمكانات اللازمة لذلك، وعلى أن تتجاوز القمة الإدلاء بالبيانات العامة والتعبير عن التمانى، ومناشدات التعاون، ويسبقها عقد اتصالات أولية مكثفة، ومشاورات تمهيدية بين الوزراء والفنيين المتاحين فى الأمة العربية، وهو أمر يمكن تحقيقة أيضا عن بُعد بوسائل الاتصال الحديثة.

2ــ على القمة أن تناقش أيضا رؤية عربية لما يجب أن يكون عليه النظام الدُّولى من منظور مستقبلى، لتُطرح هذه الرؤية على السكرتير العام للأمم المتحدة والتجمّعات الدولية الأخرى، مثل حركة عدم الانحياز وبين مجموعة البلدان النامية، والمؤتمر الإسلامى ‏والاتحاد الإفريقى، وللمؤسسات الدولية بمختلف تخصصاتها، فالمجتمع الدولى سيمرّ بتغيرات متعددة فى ضوء التغيير التكنولوجى والتجارب الإيجابية والسلبية لعصر العولمة، والصدمة التى تعرّضنا لها جميعا من فيروس كورونا، ومن الأفضل أن نكون شركاء حقيقيين فى بلورة أسس أكثر توازنا وتمثيلا للعالم، وأكثر دقة فى التعبير عن تطلعاته، وأكثر عدلا فى احترام حقوقهم، وتوزيع عوائد للعولمة بينهم وداخل أوطانهم.

3ــ فى هذا الصدد، أكرر مرة أخرى دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة لتشكيل مجموعة عمل استشارية من الشخصيات العامة الملهمة ذوى خبرات متنوعة خارج النطاق الحكومى، لاقتراح مبادئ وأسس النظام الدولى الجديد، وتُعرض ‏بعد ذلك على مجلس الأمن أو دورة خاصة للجمعية العامة، لمناقشاتها وإقرارها من قِبل الدول، لإعطائها الشرعية الدولية اللازمة.

‏ ‏4ــ أقترح مرة أخرى أيضا أن يخفّض الإنفاق العسكرى العالمى ثلاثة فى المئة، ‏وهو ما يعادل 57 بليون دولار أمريكى، يخصص منها اثنان فى المئة لدعم الإنفاق الاجتماعى والصحى على المستوى الوطنى، ‏ويجرى إيداع واحد فى المائة منها، الموازى 19 بليون دولار فى صندوق للطوارئ الصحية والاجتماعية تحت ولاية سكرتير عام الأمم المتحدة للصرف من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المتخصصة فى هذه المجالات، فكيف نتحدّث عن الحضارة الإنسانية والقيم وننفق على مصادر الهدم والتدمير، بما يتجاوز بكثير الحاجات الأمنية حتى فى أحلك الظروف وأخطرها؟

5ــ واتصالا بكل ذلك، أدعو قادة العالم، بمن فى ذلك رؤساء وزعماء العالم العربى، إلى مراجعة أنظمتهم وممارساتهم الوطنية بشجاعة وموضوعية والتطلع نحو المستقبل، لاستخلاص الدروس المستفادة من العقود الماضية، ومن تحديات عصرنا هذا تحديدا، لكى تكون دولنا بمؤسساتها وشعوبها أكثر استعدادا وكفاءة فى التعامل مع المتغيرات الكثيرة التى تأتى بأنماط عديدة ومتغيرة باستمرار، التى تتطلب الثقة والتعاون الوثيق بين مؤسسات الدول وشعوبها.