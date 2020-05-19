وزارة الرياضة السعودية تواصل أعمال الصيانة للملاعب والمنشآت

واصلت وزارة الرياضة السعودية ، ممثلة بوكالة الشؤون الفنية، أعمال الصيانة السنوية في جميع المنشآت الرسمية للوزارة من ملاعب وصالات رياضية ومسابح أولمبية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، في ظل فترة التوقف الحالية جرّاء الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد.



وتضمنت أعمال التنفيذ التي يجري العمل فيها حالياً استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث تتم إعادة إحلال وزراعة أرضية الملعب بشكل كامل من جديد مع تغيير شبكات الري، إضافة إلى البدء بأعمال تحويل أرضية ملعب نادي ضمك من العشب الصناعي إلى الطبيعي، وكذلك البدء في إعادة إحلال أرضية الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مع تغيير شبكات الري والصرف، وتحويله إلى ملعب رسمي مطابق للاشتراطات الدولية من حيث المقاسات.



كما تقوم الوزارة في الفترة الحالية بأعمال الصيانة السنوية لبقية الملاعب في المملكة والتي تتضمن إجراءات الفحوصات الروتينية للأرضيات وعمل التسوية، مع قص العشب وتنسيقه لتصبح جاهزة قبل استئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة بعد صدور موافقة الجهات المعنية على ذلك.



كما يتم بشكل مستمر تعقيم وتطهير كافة المرافق العامة للمنشآت الرياضية والصالات المغلقة، وذلك ضمن التدابير الوقائية التي تتبعها الوزارة منذ بداية الأزمة والظروف الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.