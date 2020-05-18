استطلاع: الولايات المتحدة تفقد سمعتها بين المواطنين في ألمانيا بسبب أزمة كورونا

على خلفية جائحة كورونا، فقدت الولايات المتحدة سمعتها على نحو واضح في ألمانيا.

فقد كشف استطلاع حديث للرأي أن 73% من الألمان تدهورت صورة الولايات المتحدة لديهم عما كانت عليه قبل الأزمة، بينما ذكر 5% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أن صورة الولايات المتحدة تحسنت لديهم.

ورأى 36% من الألمان في الاستطلاع الذي أجراه معهد "كانتار بابليك" لقياس مؤشرات الرأي، أن العلاقات مع الصين أهم حاليا من العلاقات مع الولايات المتحدة، بينما ذكر 37% آخرين العكس.

وفي استطلاع مماثل أجري في سبتمبر الماضي حصلت الولايات المتحدة على نسبة 50%، مقابل 24% للصين.

وقالت نورا مولر مديرة قسم السياسة الدولية في مؤسسة "كوربر" التي كلفت بإجراء الاستطلاع: "شكوك الألمان تجاه الولايات المتحدة تتزايد - هذا مؤشر مثير للقلق يتعين أن يضعه صناع القرار في البلدين في الاعتبار".

وفي استطلاع مواز أجري في الولايات المتحدة، اتضح أن الرغبة في تعزيز العلاقات مع الصين أعلى مقارنة بالرغبة في تعزيز العلاقات مع ألمانيا، حيث ذكر 44% من الأمريكان في الاستطلاع الذي أجراه معهد "بيو ريسيرش" لقياس مؤشرات الرأي أن العلاقات مع الصين أهم من العلاقات مع ألمانيا، وذكر العكس 43% من الأمريكان.

وبحسب استطلاع "كانتار بابليك"، ينظر الألمان في المقابل بتشكك إزاء تصرف الصين في أزمة كورونا، حيث يرى 71% من الألمان أنه كان بإمكان الصين التصرف بشفافية أكبر لتخفيف انتشار الجائحة.