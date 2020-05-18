الأوقاف: الشيخ يسري عزام خطيبا لعيد الفطر بمسجد السيدة نفيسة

قالت وزارة الأوقاف، إنه في ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بالوزارة كلف وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة الشيخ يسري عزام بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) وهو أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن عزام أحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى.