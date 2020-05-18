نشرت كينيا مشروع قانون لتوجيه الاستفتاءات، مما يمهد الطريق أمام خطة يدعمها الرئيس أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينجا لتعديل الدستور من خلال توسيع السلطة التنفيذية.

ووحد الاثنان صفيهما قبل عامين وعينا لجنة أعدت ما يسمى بمبادرة بناء الجسور، وهي مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى إنهاء السياسات الخلافية.

وتتطلب إحدى التوصيات الرئيسية – والتي تنهي نظام الفائز الواحد في انتخابات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا عن طريق إضعاف سلطات السلطة التنفيذية وتعزيز دور البرلمان - تغييرات في الدستور.

وينص مشروع قانون الاستفتاء 2020 على إجراءات تعديل الدستور من خلال استفتاء، وسيتم عرضه على الجمعية الوطنية في يونيو، وفقا لما قاله جريميا كيوني، رئيس لجنة الرقابة الدستورية على التنفيذ.