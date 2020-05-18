ألمانيا وفرنسا تقترحان برنامجا اقتصاديا بقيمة 500 مليار يورو لأوروبا لمواجهة تداعيات كورونا

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اقترحت ألمانيا وفرنسا برنامجا اقتصاديا مشتركا، بقيمة 500 مليار يورو (3ر542 مليار دولار) لأوروبا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).