 ألمانيا وفرنسا تقترحان برنامجا اقتصاديا بقيمة 500 مليار يورو لأوروبا لمواجهة تداعيات كورونا - بوابة الشروق
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ألمانيا وفرنسا تقترحان برنامجا اقتصاديا بقيمة 500 مليار يورو لأوروبا لمواجهة تداعيات كورونا

برلين/باريس - د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 6:13 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 6:13 م

اقترحت ألمانيا وفرنسا برنامجا اقتصاديا مشتركا، بقيمة 500 مليار يورو (3ر542 مليار دولار) لأوروبا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

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