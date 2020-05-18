رابطة الدوري الجزائري تلوح بمعاقبة مدير وفاق سطيف

لوحت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم بمعاقبة فهد حلفاية، مدير عام نادي وفاق سطيف، وصيف مسابقة الدوري، على خلفية قضية التسجيل الهاتفي المنسوب إليه والذي يتضمن سعي للتلاعب بنتائج بعض مباريات الدوري.



وذكرت رابطة الدوري الجزائري عبر موقعها الرسمي إن حلفاية لم يمثل اليوم الاثنين أمام لجنة الانضباط من اجل الاستماع لأقواله في القضية، مؤكدة انه تم استدعاؤه مجددا للمثول أمامها في الجلسة المقررة الخميس المقبل.



واكدت الرابطة ان حلفاية ستتم معاقبته في حال رفض المثول أمام لجنة الانضباط مجددا.



كانت رابطة الدوري أعلنت الخميس الماضي إيقاف حلفاية تحفظيا لحين الاستماع لأقواله.