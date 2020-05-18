استقالة صحفيين بعد إلغاء فوز أغنية تنتقد زعيم الحزب الحاكم في بولندا

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قدم ثلاثة صحفيين استقالتهم بشبكة الإذاعة العامة البولندية "ترويكا" الأحد بعد إلغاء تصدر أغنية احتجاجية تنتقد زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي قوائم الأغاني.

وتشير كلمات الأغنية، التي تحمل عنوان "ألمك أفضل من ألمي" وكتبها فنان الروك كازيك، إلى أن كاتشينسكي يتمتع بحقوق أكبر من المواطنين الآخرين ولا يبالي بمشاكلهم.

ولم تذكر الأغنية كاتشينسي بالاسم، على الرغم من أنها تشير بوضوح إلى الشخصية السياسية الأكثر نفوذا في بولندا.

وبعد أن تصدرت الأغنية قائمة الأغاني يوم الجمعة في إذاعة "ترويكا"، قال مدير المحطة إنه بدا أن هناك مخالفات لقواعد السباق وقام بإلغاء نسخة البرنامج ليوم الجمعة الماضي، وارجعت الإدارة إلى وجود خطأ تقني.

وأعلن الأحد صحفيو القسم الخاص بالموسيقى ماريك نيدزايفدسكي وهيركه فورنا ومارسين كيدرينسكي استقالتهم. وتعامل الصحفيون الثلاثة مع الإذاعة طوال أكثر من ثلاثين عاما.