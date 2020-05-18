إزالة 29 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة والأرض الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.

أوضح المحافظ، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي، خاصة ممن يستغلون انشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن الحملات التي تم تنظيمها بنطاق المحافظة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 610 أمتار مربعة بقرية اسطال التابعة للوحدة المحلية لمركز سمالوط، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوة من إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أملاك دولة للري، وحالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بمساحة قيراط، كما نجحت الوحدة المحلية لمركز سمالوط في إزالة حالتي تعد بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة قيراط.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي، منها 5 حالات بناء بدون ترخيص مخالف لقانون 119 لسنة 2008 على مساحة 525 مترا مربعا بقرية دلجا، و7 حالات تعد بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 4 قراريط و14 سهما بقرية كفر خزام.