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ماكرون يدعو إلى «أوروبا تتمتع بالصحة»

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
باريس - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 7:50 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 7:50 م

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وألمانيا يريدان "إعطاء أوروبا قوى ملموسة" في مجال الصحة بعد تجربة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأقر ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك عبر الإنترنت مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأنه كان هناك "نقائص وأنانية وتأجيلات" في استجابة الاتحاد الأوروبي الأولية على الجائحة.

وأضاف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبني مخزونا من الكمامات والاختبارات، ووضع برامج شراء وإنتاج مشتركة للعلاج واللقاحات وإرساء "خطط وقاية مشتركة من الأوبئة" وكذلك تقاسم الوسائل للتعرف على الحالات.

وتابع ماكرون: "إن أوروبا التي تتمتع بالصحة لم تكن موجودة من قبل. ويجب أن تصبح أولويتنا".

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