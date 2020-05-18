ماكرون يدعو إلى «أوروبا تتمتع بالصحة»

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ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وألمانيا يريدان "إعطاء أوروبا قوى ملموسة" في مجال الصحة بعد تجربة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأقر ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك عبر الإنترنت مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأنه كان هناك "نقائص وأنانية وتأجيلات" في استجابة الاتحاد الأوروبي الأولية على الجائحة.

وأضاف أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبني مخزونا من الكمامات والاختبارات، ووضع برامج شراء وإنتاج مشتركة للعلاج واللقاحات وإرساء "خطط وقاية مشتركة من الأوبئة" وكذلك تقاسم الوسائل للتعرف على الحالات.

وتابع ماكرون: "إن أوروبا التي تتمتع بالصحة لم تكن موجودة من قبل. ويجب أن تصبح أولويتنا".