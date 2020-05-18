 توريد 260 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة - بوابة الشروق
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توريد 260 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

غادة الدسونسى
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 1:09 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 1:09 م

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن توريد 260353 طنًا من الأقماح حتى صباح اليوم بالشون والصوامع.

وأشار إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 335609 أفدنة من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتي تقدر بـ367295 فدانًا.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة، و5 صوامع مطورة.

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة.

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