أعلنت رئيسة الوزراء النيوزلاندية جيسيندا أوردورن، وشوك انتهاء إجراءات الإغلاق التى بدأتها نهاية مارس الماضى؛ لأن الأمة النيوزلاندية تمكنت من تحييد الفيروس تماما وليس مجرد السيطرة عليه؛ لتكون أوردورن واحدة من قصص نجاح لرئيسات سيدات تخطين كورونا متفوقات على القادة الرجال الذين لم يفعلوا ذلك، بحسب "نيويورك تايمز".

وقد سجلت ألمانيا بقيادة أنجيلا ميركل، أقل معدلات وفيات جراء كورونا فى غرب أوروبا، مقارنة بفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا التى يقودها رجال، وأما فى شمال أوروبا فلم تتخطى نسبة وفيات كورونا فى فنلندا التى تديرها سانا مرين -34 عاما- مع 4 سيدات فى حكومتها الـ10% حالات وفاة، مقارنة بالسويد التى يقودها رجل، وتايوان التي عُرفت بقيادة الرئيسة ساى ونغ ون، تعد واحدة من أنجح التجارب فى مواجهة كورونا، فقد سيطرت على الوضع دون عمل إجراءات إغلاق.

وتقول مديرة قسم الصحة العالمية بجامعة أدينبرا ديفى سريدهار، إن أول أسباب تفوق الحكومات التي تقودها نساء فى تخطى الأزمة هو ميل النساء للتعامل بقدر أكثر تواضع واستماعهن لكافة وجهات النظر، ففى ألمانيا اعتمدت أنجيلا ميركل على تنويعة من مصادر المعلومات الطبية بألمانيا، فنتج عن ذلك أن أصبحت بلادها صاحبة أقل معدلات وفيات بالمرض فى المنطقة، على عكس بريطانيا والسويد اللتان يقودهما رجلان، اكتفت حكومتهما بمصادر المعلومات من مستشاريهم الطبيين مع تجاهل أى تجارب لدول أخرى، فمُنيت الدولتان معدلات وفيات كارثية.

وقالت عالمة الاجتماع بكلية كينج فى لندن أليس إفينس، إن من أسباب تراجع الرجال كرؤساء فى سيطرتهم على الوضع هو مدى اندفاعهم وتصرفهم بشكل يُبدى دولهم أكثر قوة دون النظر للتصرفات الحكيمة.

وقارنت أليس، بين رئيسة الوزراء النيوزلندية أوردورن، والرئيس الأمريكى ترامب، فبمجرد بدء إجراءات الإغلاق في نيوزلندا، ظهرت أوردورن في فيديو عبر "فيسبوك" من بيتها، بملابس بسيطة وطفلها يستلقي بجانبها؛ لتعتذر للشعب، عنما إذا تسبب قرار الإغلاق بتوتر أحد أو تألمه، قائلة إن هذا ما خلصت إليه بعد مناقشات مع حكومتها وكان نتيجة ما قامت به أن تخطت نيوزلندا الأزمة فى شهر ونصف.

وفي المقابل رفض ترامب -فى أحد المؤتمرات- ارتداء قناع واقي، وقال أحد الصحفيين المأيدين له إن ما قام به خطوة صحيحة لإظهار كم أمريكا قوية وغير خاضعة لفيروس جاء من الصين، بينما قال ترامب نفسه إن الفيروس مجرد عدو أليف، ولكن تصريحات الرئيس النارية لم تنفع شيئا إذ تصدرت أمريكا بلا منازع عدد الوفيات من مرض كورونا حول العالم.

وعلى غرار ترامب، ظن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، أن التعامل مع كورونا ينبغى له نوع من القوة والشدة مثل ما تعاملت بريطانيا مع بريكست فلم يتجاوب مع المرض وأجل إجراءات الإغلاق كى لا تبدو الدولة عاجزة، ولم يعلم أن التعامل مع كورونا يختلف عن التعامل مع الاتحاد الأوروبى، فنالت بريطانيا المركز الثانى عالميا بوفيات كورونا.

وأضافت أليس أن ما يميز النساء فى قيادة الدول أن لا أحد ينتظر منهن إبداء أفعال صلبة وشديدة لإظهار القوة كما ينتظر الكثيرون من الرجال وبوجود السيدات بمناصب عالية يتسنى للدولة اتخاذ إجراءات غير هجومية وأكثر ترويا.