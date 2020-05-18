متحدث الكنيسة الأرثوذكسية يكشف لـ«الشروق» حقيقة فتح الكنائس القبطية داخل مصر

قال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص بولس حليم، إن ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص فتح بعض الكنائس القبطية صحيح ولكن خارج مصر، موضحًا أن كل كنيسة خارج مصر تتبع الإجراءات التي تقوم بها الدولة التي تقع فيها في المهجر.

وأضاف حليم فى تصريحات لـ"الشروق"، اليوم الاثنين، أن الصلوات ستعود مع الإجراءات الاحترازية المشددة في بعض كنائسنا الموجودة خارج مصر وليس داخل مصر.

وشدد القمص إلى قرارات المجمع المقدس للحد من تفشي وباء كورونا بغلق الكنائس بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة لحين إشعار آخر؛ وذلك لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابع: "المجمع المقدس سمح باستئناف إقامة صلوات الأكليل (الزواج) في الكنائس والبيوت، خلال فترة الخماسين المقدسة هذه الأيام، ولكن من وفق شروط محددة".